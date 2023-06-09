В Молодечно готовятся к торжественному открытию Национального фестиваля белорусской песни и поэзии

Молодечно готовится к торжественному открытию Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. В 1993 году старт форуму дал народный маэстро Михаил Финберг. Вот уже два года как фестиваль живет без взмаха его дирижерской палочки, но все так же неуклонно следует главным принципам: популяризовать белорусский литературный слог и этнические мелодии. Услышим ли это на гала-концерте открытия, знает Лидия Заблоцкая. Она в эпицентре фестивального Молодечно. (Подробности в видео).