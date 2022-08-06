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В Молодечно ищут 8-летнего мальчика
В Молодечно ищут 8-летнего мальчика Дамира Кулика, сообщает БелТА.
5 августа около 16:00 ребенок ушел гулять на улицу и не вернулся. Рост мальчика - 135-145 см, худощавый, с короткими прямыми светло-русыми волосами. Из особых примет -гетерохромия (левый глаз - серо-голубой, правый - карий), справа на шее ссадина. Ребенок был одет в синюю майку и светло-серые шорты, обут в босоножки Crocs красного цвета. При себе у него был черный рюкзак Nike и мобильный телефон белого цвета.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам: 102, 8-029-753-99-40.
Фото с сайта belta.by
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