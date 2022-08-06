В Молодечно ищут 8-летнего мальчика

5 августа около 16:00 ребенок ушел гулять на улицу и не вернулся. Рост мальчика - 135-145 см, худощавый, с короткими прямыми светло-русыми волосами. Из особых примет -гетерохромия (левый глаз - серо-голубой, правый - карий), справа на шее ссадина. Ребенок был одет в синюю майку и светло-серые шорты, обут в босоножки Crocs красного цвета. При себе у него был черный рюкзак Nike и мобильный телефон белого цвета.