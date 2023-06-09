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В Молодечно прозвучали фанфары фестиваля белорусской песни и поэзии - пока в рамках генеральной репетиции

В Молодечно прозвучали фанфары фестиваля белорусской песни и поэзии. Но пока только в рамках генеральной репетиции.

Амфитеатр в ожидании церемонии открытия 22-го национального форума.

На сцене репетирует концертный оркестр имени Финберга. С нестандарными партитурами сойдутся звезды проектов X-Factor и "Фактор.by". Телезрители через прямой эфир вместе с артистами совершат экскурс в историю страны.

Открытие Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2023" будет транслироваться сегодня в прямом эфире на "Беларусь 1" в 21:45. Всего же в афише полсотни мероприятий: театральные показы, декламация белорусской литературы. Кульминация фестиваля - конкурс молодых исполнителей. Он состоится завтра, 10 июня.

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