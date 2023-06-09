В Молодечно прозвучали фанфары фестиваля белорусской песни и поэзии - пока в рамках генеральной репетиции

В Молодечно прозвучали фанфары фестиваля белорусской песни и поэзии. Но пока только в рамках генеральной репетиции.

Амфитеатр в ожидании церемонии открытия 22-го национального форума.

На сцене репетирует концертный оркестр имени Финберга. С нестандарными партитурами сойдутся звезды проектов X-Factor и "Фактор.by". Телезрители через прямой эфир вместе с артистами совершат экскурс в историю страны.