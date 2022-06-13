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В Молодечно состоялась встреча министра культуры с молодыми специалистами
Созидательная энергия, активность и творческий потенциал. С молодыми специалистами, которые заступили на свое первое рабочее место, в Молодечно встретился министр культуры. Анатолий Маркевич предложил молодежи, которая будет осуществлять культурную политику в регионах, более открыто высказывать свежие идеи и предложения, в том числе местной власти. Для активизации культурной жизни в райцентрах важно разрабатывать этноэкспедиции, популяризировать традиции края, открывать новые имена и инициировать фестивали на местном материале.
Встреча с молодежью очень полезна для нас, потому что молодежь, особенно те ребята, которые совсем недавно пришли на рабочее место, они видят ситуацию внутри отрасли под другим углом. Имею в виду и проблемные вопросы, которые существуют, всегда ярко высказываются о тех наработках, которые есть в каждом коллективе, куда они пришли в качестве молодых специалистов.
Участниками Республиканского молодежного форума творческих идей и решений стали учителя и концертмейстеры детских школ искусств, преподаватели средних специальных учреждений образования, сотрудники центров культуры, музеев и библиотек.
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