В Молодечно в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. В Минске Mercedes сбил пенсионера

В Молодечно в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход

28 мая около 14 часов в Молодечно водитель 1949 года рождения, двигаясь на автомобиле "Форд-Фокус" по улице Янки Купалы, совершил наезд на пешехода 2006 года рождения - девочку, которая переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя с полученными телесными повреждениями доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

В Минске во дворе Mercedes сбил пенсионера

Автомобиль сбил пенсионера в столичном дворе, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла днем 29 мая во дворе дома № 153 на проспекте Независимости. Здесь, по информации инспекторов, 26-летний водитель Mercedes сбил 88-летнего мужчину. В результате ДТП пенсионер получил травмы и доставлен в больницу.