В Молодечно в первой поликлинике открылся новый кабинет компьютерной томографии

Качественно новый уровень развития медицины в регионах доступен каждому пациенту. Сегодня новый кабинет компьютерной томографии открылся в первой поликлинике Молодечно. Современный аппарат стал 21-м в медицинских учреждениях Минской области. Он дает возможность проводить высокоточные обследования и выявлять патологии на ранних стадиях. Диагностика будет занимать всего несколько минут и давать точный результат. До этого времени такое оборудование было только в стационарах. Сейчас пройти процедуру КТ жители города могут и амбулаторно. Всего поликлиника обслуживает более 70 тысяч человек.