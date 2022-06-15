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В Молодечно в первой поликлинике открылся новый кабинет компьютерной томографии

Качественно новый уровень развития медицины в регионах доступен каждому пациенту. Сегодня новый кабинет компьютерной томографии открылся в первой поликлинике Молодечно. Современный аппарат стал 21-м в медицинских учреждениях Минской области. Он дает возможность проводить высокоточные обследования и выявлять патологии на ранних стадиях. Диагностика будет занимать всего несколько минут и давать точный результат. До этого времени такое оборудование было только в стационарах. Сейчас пройти процедуру КТ жители города могут и амбулаторно. Всего поликлиника обслуживает более 70 тысяч человек.

Медицинская инфраструктура в Молодечно постоянно совершенствуется. Завершена реконструкция территории Центральной районной больницы - появился комфортный внутренний двор. Здесь также работают современные кабинеты ультразвукового исследования, КТ и МРТ для оказания помощи жителям Молодечненского, Вилейского и Мядельского районов.


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