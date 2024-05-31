В Молодечно задержали бывшего наемника Французского легиона - он собирал дроны для контрабандистов

В Молодечно задержан бывший наемник французского легиона, который собирал беспилотники для контрабандистов. Там же были найдены комплектующие для дронов, самодельная воздушная винтовка, немецкое оружие, пули, боеприпасы, значки, шевроны и медали Французского Иностранного легиона, а также нацистская символика. Установлено, что фигурант был задействован в боевых действиях на территории Африки. Также задержанный активно участвует в обсуждениях на экстремистских телеграм-каналах.