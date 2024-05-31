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В Молодечно задержали бывшего наемника Французского легиона - он собирал дроны для контрабандистов

В Молодечно задержан бывший наемник французского легиона, который собирал беспилотники для контрабандистов. Там же были найдены комплектующие для дронов, самодельная воздушная винтовка, немецкое оружие, пули, боеприпасы, значки, шевроны и медали Французского Иностранного легиона, а также нацистская символика. Установлено, что фигурант был задействован в боевых действиях на территории Африки. Также задержанный активно участвует в обсуждениях на экстремистских телеграм-каналах.

"Бывший военный Французского легиона. Отбывал службу 5 лет. Сейчас проживаю в Беларуси. Занимаюсь сбором дронов для личного пользования", - рассказал фигурант.

Бывший наемник Французского легиона помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

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