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В молодом микрорайоне Мозыря появился новый многоквартирный дом
Ключи в современной 11-этажке получили 176 семей. 39 из них многодетные. А в марте следующего года напротив завершится строительство дома-двойника. Четырехподъездные дома возводятся по новым стандартам - с современной планировкой. В целом для строительной отрасли Мозырского района 2020-й выдался успешным. К концу года строители выйдут на цифру в 65 тысяч квадратных метров жилья. В том числе возведут многоэтажные дома и таунхаусы.
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