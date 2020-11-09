В молодом микрорайоне Мозыря появился новый многоквартирный дом

Ключи в современной 11-этажке получили 176 семей. 39 из них многодетные. А в марте следующего года напротив завершится строительство дома-двойника. Четырехподъездные дома возводятся по новым стандартам - с современной планировкой. В целом для строительной отрасли Мозырского района 2020-й выдался успешным. К концу года строители выйдут на цифру в 65 тысяч квадратных метров жилья. В том числе возведут многоэтажные дома и таунхаусы.



