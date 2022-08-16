Картина дня Армейских международных игр: в Монголии финишировал первый этап "Военного ралли" "АрМИ-2022". Индивидуальная гонка стала первым испытанием для военных водителей из четырех стран. Команда Узбекистана первой оценила все нюансы трассы, за ней, согласно жеребьевке, стартовали военные водители из Беларуси, России и Монголии. Все участники были в равных условиях: никто из них не мог заранее пройти по маршруту гонки. Координаты контрольных точек штурманы экипажей получили непосредственно перед стартом. По итогам первого дня турнира в лидеры в группе автомобилей с колесной формулой 4х4 выбились 3 команды - Беларусь, Монголия и Россия.

И сегодня участники конкурса "Снайперский рубеж" провели жеребьевку и осмотрели оружие, тренировка прошла в Иране. В этом году шанс получить титул лучшего снайпера будет у команд Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Зимбабве и Ирана. К слову, в Иране проходит один из этапов конкурса. А большая часть пройдет в Венесуэле. Страна впервые принимает Армейские игры, и для Каракаса это знаменательное событие. Армейские игры для Венесуэлы - как чемпионат мира по футболу, популярные и очень важные соревнования. Множество камер по всему полигону. Они транслируют игры сразу на оба американских континента. Везде к соревнованиям снайперов большой интерес. Особенно в Северной Америке - там следили, как Венесуэла готовилась к "АрМИ-2022", и как теперь проходит сам конкурс на военной базе в красивейшем месте Терепайма.