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В Московском районе столицы сегодня стартовал проект "#Разам з бацькамі"

Инициативная молодежь вместе с жильцами благоустраивают детскую площадку и дворовую территорию по улице Космонавтов. Освежают краску на горках, качелях, лавках и спортивных тренажерах, приводят в порядок площадки для утилизации отходов. В понедельник нанесут и тематические граффити на трансформаторную будку, а также распишут 300 метров гаражного кооператива по улице Слободской. Республиканская акция «#Разам з бацькамі» продолжится до 19 июня.

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