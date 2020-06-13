В Московском районе столицы сегодня стартовал проект "#Разам з бацькамі"

Инициативная молодежь вместе с жильцами благоустраивают детскую площадку и дворовую территорию по улице Космонавтов. Освежают краску на горках, качелях, лавках и спортивных тренажерах, приводят в порядок площадки для утилизации отходов. В понедельник нанесут и тематические граффити на трансформаторную будку, а также распишут 300 метров гаражного кооператива по улице Слободской. Республиканская акция «#Разам з бацькамі» продолжится до 19 июня.



