В Москве на Белорусском вокзале открыли новый вагон "Поезда Победы"

Новый вагон "Поезда Победы" открыли в Москве на Белорусском вокзале, в нем воссоздали Нюрнбергский, Хабаровский и Токийский трибуналы над нацистами и их союзниками, сообщает РИА Новости.

Так, в новом вагоне "Поезда Победы" воссоздали то, как японские каратели из отряда 731 проводили эксперименты над людьми, в том числе детьми, испытывая бактериологическое оружие. Во второй части с использованием скульптурных фигур воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса.

"Поезд победы" позволяет нам сохранить эту память, сохранить преемственность поколений для того, чтобы зло, которое сейчас существует на территории Украины, было наказано, как были наказаны преступники в ходе Нюрнбергского и Хабаровского процессов", - сказал журналистам руководитель управления воспитательной работы СК РФ Герой России Сергей Петров. Увидеть "Поезд Победы", который теперь состоит из 10 вагонов, москвичи и гости столицы смогут до 27 января включительно.

Масштабный историко-просветительский проект "Поезд Победы" — первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях 1941-1945 годов, размещенная в движущемся поезде. Стартовал он в октябре 2020 года с Белорусского вокзала, с тех пор выставку-музей посетили более миллиона жителей России и Беларуси.