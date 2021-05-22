В Москве на конференции обсудили противодействие внешним вызовам и угрозам для Союзного государства

За искажение истории Второй мировой войны нужно нести ответственность, вплоть до уголовной. В Москве обсудили противодействие внешним вызовам и угрозам для Союзного государства. Международная конференция собрала парламентариев России и Беларуси, политологов, экономистов и экспертное сообщество. Сегодня и Беларусь, и Россия столкнулись со сложной, изменчивой и агрессивной внешней средой. Постоянно возникают новые риски и форматы давления на наши страны. Цель - максимально ослабить союзников экономически и геополитически. Все чаще пытаются переписать нашу общую историю. Историю нашей победы в Великой Отечественной войне. И Беларусь с Россией должны этому противостоять вместе, чтобы не допустить героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой.



Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

История - не единственная часть, по которой наносится удар. Мы видим, какая реакция была на катастрофу самолета. Находятся люди, которые готовы себе сделать на этом пиар, а во-вторых, использовать эту трагедию для продвижения не просто антигосударственной, а античеловеческой идеологии и практики. С этим надо бороться. Вы можете иметь любую точку зрения, но когда вы ее выносите в публичное пространство, вы несете за это ответственность. Да, уголовную. Кстати, это вовсе не придумка Москвы, не придумка Минска, это мировая практика. Жаль, что мы к этому пришли немного поздно, но, слава Богу, что пришли.



По итогам конференции депутатам Союзного государства было предложено создать единую комиссию, которая бы оперативно реагировала на вмешательство иностранных государств во внутренние дела Беларуси и России.