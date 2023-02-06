В Москве открылась уникальная выставка "Дизайн под грифом "секретно"

Талантливые советские дизайнеры Валентин Росков и Юрий Долматовский еще до войны, в 40-х, изобретают совершенно новую компоновку автомобиля: двигатель расположен сзади, вагонная компоновка. Эти автомобили готовились представить как автомобили для первых лиц, готовились представить Сталину, но начальник охраны Сталина товарищ Власик сказал, что Иосиф Виссарионович любит американские авто, поэтому автомобиль нужно копировать с "паккарда". Вот кто принял решение: Сталин или начальник его охраны? И в результате совершенно прорывное решение, которое могло вывести Советский Союз в лидеры мирового автомобилестроения, осталось в эскизах и чертежах. После войны они [конструкторы] создали машину по своей компоновке, но она несколько испытательных пробегов прошла и после этого была разрезана на металлолом.

Илья Сорокин, куратор выставки "Дизайн под грифом "секретно", коллекционер (Россия)

