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В Москве открылась уникальная выставка "Дизайн под грифом "секретно"
От лимузина имени Сталина до современного "ауруса". В Москве открылась уникальная выставка "Дизайн под грифом "секретно". Около 500 эскизов, более 20 макетов и даже несколько автомобилей раскрывают историю создания авто для первых лиц страны.
Их конструкторская разработка всегда скрыта от посторонних глаз, а эскизы и наброски остаются в засекреченных архивах или уничтожаются. Выставку собирали несколько месяцев. Информацию искали в музейных запасниках, частных коллекциях и даже закрытых НИИ. Здесь можно увидеть первый советский лимузин "Ленинград-1" (его еще называли лимузином Сталина). За основу был взят американский "бьюик", но в процессе конструирования автомобиль практически полностью перестал напоминать западный аналог. Но так как высшее руководство страны не спешило отказываться от иностранных авто, первый советский лимузин так и не вышел в широкое производство. Такая же судьба ждала и уникальную разработку представительского автомобиля НАМИ-013.
Талантливые советские дизайнеры Валентин Росков и Юрий Долматовский еще до войны, в 40-х, изобретают совершенно новую компоновку автомобиля: двигатель расположен сзади, вагонная компоновка. Эти автомобили готовились представить как автомобили для первых лиц, готовились представить Сталину, но начальник охраны Сталина товарищ Власик сказал, что Иосиф Виссарионович любит американские авто, поэтому автомобиль нужно копировать с "паккарда". Вот кто принял решение: Сталин или начальник его охраны? И в результате совершенно прорывное решение, которое могло вывести Советский Союз в лидеры мирового автомобилестроения, осталось в эскизах и чертежах. После войны они [конструкторы] создали машину по своей компоновке, но она несколько испытательных пробегов прошла и после этого была разрезана на металлолом.
Также на выставке представлен единственный чудом сохранившийся экземпляр легкового автомобиля высшего класса ЗИЛ. В 1985 году в честь первой пары страны - Михаила Горбачева и его супруги - были разработаны всего две модели. В салоне предполагалась компьютерная система считывания и воспроизведения данных и проигрыватель компакт-дисков вместо кассетного магнитофона. Но после перестройки началась борьба с привилегиями, и программу заморозили.
Кроме того, посетители смогут увидеть макеты современных автомобилей представительского класса проекта "Маруся" и "Кортеж", а также знаменитый "Аурус" - автомобиль для перевозки высших лиц государства.
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