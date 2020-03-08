В Москве открылась выставка, посвященная легендарной разведчице Надежде Троян

В честь 8 Марта одной из героинь выставки в Музее Победы на Поклонной горе в Москве стала наша соотечественница, известная советская разведчица Надежда Троян. Она участница операции по уничтожению гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе. После его ликвидации Гитлер лично объявил охоту на нее, Елену Мазаник и Марию Осипову. Позже история уникальной партизанской операции такого уровня легла в основу художественного фильма "Часы остановились в полночь". В столице России можно увидеть фотографии, ордена, медали и подлинные военные документы того времени. Вещи легендарной разведчицы белорусского партизанского отряда "Буря", Героя Советского Союза музею передал сын Надежды Троян. Это орден Ленина - высшая госнаграда, которой была удостоена Троян за ликвидацию Кубе, справка о том, что она действительно входила в партизанский отряд, а также свидетельства ее активной послевоенной жизни.



Отдельная часть выставки - личные вещи. Элегантное платье, косметика, недорогие, но изящные ювелирные украшения. Несмотря на непростое военное и послевоенное время, она всегда оставалась женщиной.

