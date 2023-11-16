В Москве подвели итоги "Боевого братства - 2023" - утвержден план следующих совместных учений ОДКБ

Новые тактики разведки, применение беспилотников, противодействие биологической и химической угрозе. В Москве подвели итоги совместных учений ОДКБ "Боевое братство - 2023". Они включали 5 специальных этапов, 4 из которых ("Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон" и "Барьер") прошли на территории Беларуси.



Основные отработанные навыки - разведка в условиях обострения военно-политической ситуации в Восточноевропейском регионе, наведение и корректировка огня авиации и десантирование с малых высот. По инициативе белорусской стороны в учениях впервые отработали навыки химической и биологической защиты, медицинской помощи пострадавшим и очистки зараженных территорий. Одним из основных элементов учений стало управление беспилотниками различного типа. Это позволило раскрыть более 70 % целей условного противника.