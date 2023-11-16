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В Москве подвели итоги "Боевого братства - 2023" - утвержден план следующих совместных учений ОДКБ
Новые тактики разведки, применение беспилотников, противодействие биологической и химической угрозе. В Москве подвели итоги совместных учений ОДКБ "Боевое братство - 2023". Они включали 5 специальных этапов, 4 из которых ("Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон" и "Барьер") прошли на территории Беларуси.
Основные отработанные навыки - разведка в условиях обострения военно-политической ситуации в Восточноевропейском регионе, наведение и корректировка огня авиации и десантирование с малых высот. По инициативе белорусской стороны в учениях впервые отработали навыки химической и биологической защиты, медицинской помощи пострадавшим и очистки зараженных территорий. Одним из основных элементов учений стало управление беспилотниками различного типа. Это позволило раскрыть более 70 % целей условного противника.
В ходе учения апробированы и практически отработаны вопросы постановки задач средствам поражения с использованием новой белорусской автоматизированной системы управления "Центурион", что многократно сократило время доклада результатов ведения разведки, а также постановки задач средствам поражения. В результате повышается оперативность боевого применения средств поражения. Впервые на подобных учениях использовался автомобильный участок дороги в качестве взлетно-посадочной полосы с развертыванием компонентов инженерно-авиационного, инженерно-аэродромного и аэродромно-технического обеспечения для приема авиации и подготовки ее к повторному применению.
В "Боевом братстве - 2023" приняли участие более 2,5 тыс. военных и 500 единиц боевой и спецтехники. Уже утвержден план следующих совместных учений ОДКБ. В 2024 году упор будет сделан на Центральноазиатский регион.
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