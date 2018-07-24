Промышленная кооперация, инновации в IT, культурное сотрудничество. Несколько десятков новых проектов развития Союзного государства представили молодые ученые из Беларуси и России. В Москве проходит финальный этап Конкурса молодых экспертов-международников. 40 молодых юристов и экономистов представили практические предложения для будущего Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Вячеслав Сутырин, куратор Конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства Беларуси и России: "Очень много работ по международному праву, но приоритет - это экономика и технологии. Отрадно, что молодое поколение международников, оно акцентирует эту тему, потому что фактически, мы наблюдаем формирование некого интеллектуального пула лидеров, вокруг Союзного государства, нового поколения, которое в дальнейшем может вести Союз России и Беларуси к новым вершинам".