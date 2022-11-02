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В Москве проходит медиафорум стран СНГ
Беларусь и Россия не проигрывают в информационной войне. Сегодня в Москве проходит медиафорум стран СНГ. Участники - известные журналисты, руководители крупных ТВ-компаний, политологи, дипломаты и эксперты. Основная тема - развитие медиа в меняющемся мире. Больше всего представителей от России и Беларуси. Именно наши страны в эти дни испытывают на себе сильнейшее внешнее давление. Против нас развязана настоящая информационная война. Поэтому, как отметил Дмитрий Киселев, нам надо держаться вместе и сообща отражать вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются журналисты стран СНГ.
Мы не проигрываем в информационной войне, так как наше общество находится в балансе. Нам нужно держаться вместе, мы самые верные союзники, и сейчас исторический момент, когда мы должны это преодолеть, должны выдержать это, как выдерживали наши отцы и деды. Мы проверяем факты, мы всегда осторожно относимся, не паникуем, когда что-то появляется, понимаем, что это может быть фейком. Проверяем, становимся на твердую почву фактов. Правда на нашей стороне. Если они расскажут правду, например, о взрыве на "Северном потоке", то эта правда будет против них.
Также участники форума обсудили медиасотрудничество в странах СНГ, подготовку журналистов, обмен опытом, а также создание в будущем медиахолдинга Союзного государства.
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