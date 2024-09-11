В Москве прощаются с Александром Масляковым

В Москве сегодня проходит церемония прощания с президентом международного союза "КВН" Александром Масляковым. Телеведущий умер на 83-м году жизни в столичной больнице. В концертный зал "Планета КВН" проститься с заслуженным деятелем искусств России пришли тысячи человек. Похоронят бессменного ведущего КВН на Новодевичьем кладбище в Москве.