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В Москве прощаются с Александром Масляковым
В Москве сегодня проходит церемония прощания с президентом международного союза "КВН" Александром Масляковым. Телеведущий умер на 83-м году жизни в столичной больнице. В концертный зал "Планета КВН" проститься с заслуженным деятелем искусств России пришли тысячи человек. Похоронят бессменного ведущего КВН на Новодевичьем кладбище в Москве.
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