ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Москве прощаются с Александром Масляковым

В Москве сегодня проходит церемония прощания с президентом международного союза "КВН" Александром Масляковым. Телеведущий умер на 83-м году жизни в столичной больнице. В концертный зал "Планета КВН" проститься с заслуженным деятелем искусств России пришли тысячи человек. Похоронят бессменного ведущего КВН на Новодевичьем кладбище в Москве.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все