В Москве прошел круглый стол "Война и мир в XXI веке", посвященный миротворческой работе парламентариев

Главное стратегическое оружие против информационных войн - это правда. В Москве состоялся круглый стол "Война и мир в XXI веке".

Главные темы обсуждения - миротворческая работа парламентов в сегодняшнем мире, где трансформируется система международных отношений. Как отметили участники, в последние десятилетия страны Запада приложили немалые усилия, чтобы разрушить многолетние достижения межпарламентского сотрудничества, пытаясь подчинить своим интересам международные парламентские структуры. Фактически была разрушена ПАСЕ в качестве диалоговой площадки. То же самое произошло с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

Россия, в том числе в рамках Союзного государства, стремится сохранить принципы равноправного сотрудничества парламентов, которые не находятся под влиянием коллективного Запада. Это касается Межпарламентской ассамблеи АСЕАН и Африканского союза и парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ. Большую роль здесь играет и работа парламентариев Союзного государства.

Наше союзничество и близость стали неприятным сюрпризом для очень многих наших оппонентов. Я прекрасно знаю, что оказывалось сильнейшее давление на Беларусь и на нас, шли совершенно осознанные попытки вбить клин в наши отношения и вытащить Беларусь на другую сторону. Мы все помним события 2020 года, знаем, как стойко ответил на эти провокации народ, руководство Республики Беларусь. Мы искренне благодарны за это. Мы опираемся сейчас на политическую, моральную, экономическую, военно-техническую поддержку со стороны наших белорусских друзей. Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России

По словам зампредседателя, Россия искренне рассчитывает на то, что втянуть Беларусь в прямое военное противостояние с Украиной, украинским провокаторам и стоящими за ними западными провокаторами, не удастся. Россия и Беларусь одинаково относится к происходящему, реагирует на происходящее, а это является важнейшим элементом продвижения вперед, даже в урегулировании того конфликта, который мог бы и не начаться.

"В условиях информационных войн и Россия, и Беларусь живут не один десяток лет. Я придерживаюсь точки зрения, что информационные войны, в отличие от горячих, не прекращались никогда. В информационных войнах есть одно главное стратегическое оружие - правда. Информация из Беларуси, России по телевизионным каналам, в том числе и агентства ТАСС, должна быть точной, достоверной, правдивой и убедительной. И тогда нет и не может быть поражения в информационной войне", - поделился мнением первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.