В Москве прошла презентация книги Юлии Новицкой "Голос сердца. Дневники жены космонавта"

В Москве прошла презентация книги журналистки Юлии Новицкой "Голос сердца. Дневники жены космонавта". На 174 страницах - женский взгляд на космонавтику. История близких, которые ждут нашего соотечественника на Земле. Идея о "дневниках" родилась в 2012 году, перед первым полетом Олега Новицкого в космос. Постепенно истории воплотились в отдельную книгу.

Это уже вторая книга Юлии Новицкой. Тираж всего 500 экземпляров. По словам автора, она готова к написанию следующей серии "дневников жены космонавта". Ведь Олег Новицкий прошел государственную медкомиссию и готовится к своему третьему полету в космос.