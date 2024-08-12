В Москве прошли переговоры госсекретарей Совета безопасности Беларуси и России - какие темы обсудили

Реальность, которая говорит нам и показывает это всему миру, что объединенный Запад, больше 50 государств, участвует в вооружении, обучении и, кстати сказать, в боевых действиях тоже, что мы видим фактически ежедневно. И наемники, и инструктора, и многие операции планируются в том числе и западными инструкторами, даже не инструкторами, а штабами. Поэтому нам тут надо, как и в прошлое десятилетии и столетии, быть рядом, быть вместе, как наши коллеги говорят, спина к спине, плечо к плечу. Конечно, мы выдержим, выстоим и, как говорили наши предки, наше дело правое, победа будет за нами.

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России