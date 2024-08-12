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В Москве прошли переговоры госсекретарей Совета безопасности Беларуси и России - какие темы обсудили
Надо отметить, что напряженную ситуацию в Украине обсуждали 12 августа в Москве. Здесь состоялись переговоры госсекретарей Совета безопасности Беларуси и России. Как итог - проект Концепции безопасности Союзного государства будет учитывать нынешние изменения военно-политической обстановки.
По словам Александра Вольфовича, это принципиально новый документ как по структуре, так и по содержанию. В его разработке участвовали представители всех заинтересованных государственных органов, а также ведущие ученые и эксперты Беларуси и России. Проект концепции учитывает все нововведения белорусских и российских документов стратегического планирования, а также отражает кардинальные изменения нынешней непростой военно-политической обстановки. Прежде всего это касается гибридных вызовов и угроз, направленных на дезинтеграцию Союзного государства, подрыв наших совместных инициатив и проектов. Как пример, поднимался вопрос об украинских дронах, которые были сбиты в небе над Беларусью. Как отметил Сергей Шойгу, многие операции планируются в том числе и западными инструкторами. Даже не инструкторами, а штабами.
Реальность, которая говорит нам и показывает это всему миру, что объединенный Запад, больше 50 государств, участвует в вооружении, обучении и, кстати сказать, в боевых действиях тоже, что мы видим фактически ежедневно. И наемники, и инструктора, и многие операции планируются в том числе и западными инструкторами, даже не инструкторами, а штабами. Поэтому нам тут надо, как и в прошлое десятилетии и столетии, быть рядом, быть вместе, как наши коллеги говорят, спина к спине, плечо к плечу. Конечно, мы выдержим, выстоим и, как говорили наши предки, наше дело правое, победа будет за нами.
У нас в политическом плане общие взгляды на оценку военно-политической обстановки и вообще геополитической обстановки в мире. А то, что касается Союзного государства, эти современные вызовы и угрозы нацелены прежде всего на развал Союзного государства, на внесение дестабилизирующих факторов на нашем общем пространстве. Поэтому обсуждались вопросы противодействия этим вызовам и угрозам, связанные, прежде всего, и в военно-техническом плане, и в правовом поле. Большая работа проведена аппаратами Совета безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь по концепции Союзного государства, где мы вышли на завершающую стадию. Осталась маленькая шлифовка, и мы вынесем на утверждение нашим президентам.
Сегодня прошли и консультации аппаратов советов безопасности Беларуси и России. Представители белорусской стороны отметили, что наша страна разделяет все подходы России по международной и региональной безопасности, по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также применению санкций, как инструмента давления в международных отношениях. В настоящее время, когда идет милитаризация Европейского региона, увеличивается активность США и НАТО в приграничных с Беларусью государствах, это особенно актуально.
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