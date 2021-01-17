В Москве простились с Борисом Грачевским

В Москве сегодняпростились с художественным руководителем "Ералаша", режиссеромБорисом Грачевским. На церемонию в Дом кино пришли десятки людей: родственники,коллеги и поклонники его творчества. Борис Юрьевич умер на 72-м году жизни. Унего был диагностирован коронавирус. Гроб с телом известного кинорежиссеравыносили под аплодисменты, которые длились несколько минут. Родные и коллегиназывали его "человеком-солнцем", который всегда улыбался, считалиего великим изобретателем. Похоронят Бориса Грачевского на Троекуровскомкладбище.