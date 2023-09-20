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В Москве проведут клинические исследования обновленной вакцины от "омикрона"
В Москве в ближайшее время пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вэфиретелеканала "Россия 1". Об этом пишет РИА Новости.
"Разработчики вакцины "Спутник V" - Институт Гамалеи - разработали новую вакцину, уже вакцину от "омикрона" по подлинии XBB. Уже в ближайшее время начнутся клинические испытания", - сказала Ракова.
Фото: РИА Новости
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