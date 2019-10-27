Ведомства подвели итоги совместного оперативного учения "Щит Союза - 2019" и рассмотрели вопросы, касающиеся реализации плана мероприятий по обеспечению военной безопасности. На коллегии также поднималась тема совместной охраны внешних рубежей Союзного государства в воздушном пространстве и взаимодействие в области радиолокационной борьбы.

В рамках встречи ведомства подписали и утвердили ряд документов. Это соглашение о взаимном обмене геопространственной информацией, план двустороннего сотрудничества и совместной коллегии на 2020 год. Говорили военные и о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой даты министр обороны России передал своему белорусскому коллеге рассекреченные документы из архивов по освобождению нашей страны.