В Москве состоялся финал конкурса молодых международников СНГ имени А. А. Громыко

Наша цель - привлечь молодежь, привлечь новый взгляд на проблемы, тех людей, которые предлагают неординарные подходы. Любое мировоззрение складывается из опыта человека, но очень важно, чтобы на те проблемы и достижения, которые у нас есть, смотрели нетривиально. Учитывая то, что буквально через 5, 10,15 лет те, кто участвует в нашем конкурсе, будут оказывать влияние на то, как наши страны будут взаимодействовать друг с другом. Это те люди, от которых зависит наше будущее.

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, председатель ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, член-корреспондент РАН