3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Москве состоялся финал конкурса молодых международников СНГ имени А. А. Громыко
Совместный университет, единый военный центр, экономическая интеграция и сотрудничество в области медицины. Молодые международники СНГпредставили свою модель Союзного государства на международном конкурсе имени Громыко. В интеллектуальном соревновании участвовало более 500 человек из 11 стран Содружества. Это аспиранты, молодые ученые, юристы, политологи, экономисты, дипломаты, бизнесмены и представители общественных организаций. В финал прошли 55 лучших из 8 стран. Среди победителей несколько проектов из Беларуси. Темы: цифровая экономика и перспективы ее развития в Союзном государстве, а также информационно-техническая безопасность в рамках ОДКБ и ЕАЭС.
У нас работа называлась «Безопасность в Евразийском регионе". Соответственно мы рассматривали и военную безопасность, информационно-технические аспекты в ее рамках, гуманитарную безопасность, в том числе миграционный кризис на границе Республики Беларусь, Польши и Литвы. Во-вторых, как не допустить террористическую угрозу на южном фланге. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан. И самое важное - это экономическая безопасность.
Наша цель - привлечь молодежь, привлечь новый взгляд на проблемы, тех людей, которые предлагают неординарные подходы. Любое мировоззрение складывается из опыта человека, но очень важно, чтобы на те проблемы и достижения, которые у нас есть, смотрели нетривиально. Учитывая то, что буквально через 5, 10,15 лет те, кто участвует в нашем конкурсе, будут оказывать влияние на то, как наши страны будут взаимодействовать друг с другом. Это те люди, от которых зависит наше будущее.
Все работы, которые вышли в финал, будут опубликованы в специальный сборник. Материалы передадут коллегам из интеграционных структур: ЕАЭС, ОДКБ, Союзного государства. Также они будут интересны уже более опытным специалистам из сферы образования, бизнеса, экономики, науки, военной безопасности и культуры.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов