"В Москве такого нет": Россияне активно покупают квартиры и коммерческие помещения в Минске

Возможность привлекать инвестиции в экономику Беларуси дает отечественная строительная отрасль. Россияне демонстрируют интерес к покупке жилья и коммерческой недвижимости в Минске, отодвигая на второй план предложения девелоперов о приобретении квадратных метров в Турции и Европе. И, по прогнозам экспертов, спрос на квартиры в столичных новостройках со стороны жителей страны-соседки будет только расти.



"Этажи" начинали как региональное агентство, сейчас офис переезжает в Москву и продолжит работу во всех регионах России. Сейчас начинают рекламную кампанию комплекса Minsk World и его возможностей.



Дан старт сотрудничеству и с еще одним крупным игроком рынка недвижимости - агентством Point Estate.



Лидеры российского рынка недвижимости давно определили привлекательность минских жилых комплексов.







Московские риелторы отмечают конкурентные преимущества. Прежде всего рассрочку на 100 месяцев. Такого нет нигде.

Крупнейший застройщик постоянно участвует в международных форумах. На одном из них Minsk World был признан крупнейшим строительным проектом в Европе. И каждый форум - это конкретный результат.







Компания сейчас готовится к росту, который начнется после окончания пандемии.

