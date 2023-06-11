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В Москве, в Музее Гаража особого назначения, прошла выставка "Парад Побед"
Этот автомобиль стал не только символом Великой Победы и достижением советского автопрома. Знаменитая ГАЗ М-20 - олицетворение целой эпохи. В Москве, в Музее Гаража особого назначения прошла выставка "Парад Побед". Там можно увидеть разные модели, от Победы-кабриолета, до Победы-пикапа, кстати, единственной в мире.
История самого массового советского авто - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.
В свои 83 года Ирина Андреевна Липгарт, дочь известного советского конструктора и автора знаменитой "Победы", словно заново открывает для себя этот автомобиль. Шутит, что даже не предполагала, что у машины столько разных вариаций. О своей работе отец никогда не рассказывал, а сама "Победа" в семье появилась только в 57 году, через 10 лет после выхода первых моделей ГАЗ М-20 с конвейера.
Было такое время, мне казалось, что это все прошлое, особенно 90-е годы. Как вы знаете, в СССР не было ничего хорошего, только заграницей. И сейчас, когда опять всплеск, внимание к работам Горьковского автозавода, для меня это очень большая радость.
Идея создать советский легковой автомобиль появилась в 1943 году, после разгрома немецких войск под Сталинградом. Машина должна была стать символом Победы. Первую модель представили в июне 1945-го, за несколько дней до Парада на Красной площади. Но Сталину она не понравилась. В частности, 6-цилиндровый двигатель, который ел много бензина. Его заменили на 4-цилиндровый, и уже через год началось серийное производство автомобиля.
Изначально у "Победы" было много детских болячек. Двигатель постоянно перегревался. Кузов работал, как пылесос, буквально всасывая в себя всю дорожную пыль и грязь. И было очень высокое заднее сиденье. Из-за этого пассажирам было неудобно сидеть, потому что голова упиралась в скат крыши.
Поэтому в 1948 году выпуск автомобиля приостановили, а более 1 500 экземпляров, которые уже ушли в народ, вернули на завод на доработку. Обновленная "Победа" стала самым массовым советским автомобилем. Салон был отделан пластмассой под цвет слоновой кости, очень редкий для того времени материал. Появился багажник, до этого его заменял сундук, а также радиоприемник и печка. А из-за нехватки металла, стали выпускать Победу-кабриолет.
Сделать ее решили не от легкой жизни, не хватало металлопроката. И поэтому для крыши, а если мы обратим внимание на классический ФасБэк, там много уходило метала на это. И решили сэкономить, хотя машина весит больше чем обычная машина. Но не хватало металлопроката и 6 лет, до 1953 года включительно, ее делали. Было холодно в них, конечно, хотя это первая машина с опциональной печкой. Их чаще всего отправляли в такси, причем не всегда на юга. Машин этих было выпущено 14 222 штуки. Осталось их не больше сотни.
На выставке можно увидеть уникальный экземпляр - единственный в мире Победу-пикап. Правда, это не заводской вариант, а, скорее, плод народного творчества.
Единой концепции по постройке этого автомобиля не было. Брали списанные автомобили с таксопарков, еще каких-то служб, отрезалась задняя часть авто и переделывалась машина вот в такие небольшие развозные грузовички. Для коммунальных нужд и всяких городских перевозок.
Несмотря на среднюю скорость 105 км/ч, автомобиль очень любили гонщики. Был спроектирован спорт кар "Победа-спорт". За счет каплеобразной формы машину разгоняли до 200 км/ч. На "Победе" было выиграно 3 чемпионата СССР. Кстати, гонки проходили на трассе Москва - Минск.
Они стартовали из Москвы, точнее из Подмосковной станции Маковка, и до Минска неслись по этому шоссе. Шоссе, естественно, было перекрыто. Очень опасно, потому что полотно дороги было несовершенно. Любая кочка могла сбить авто с траектории. Не было заправочных станций и все топливо они везли с собой. И в случае чего, естественно, это превращалось в горящий факел.
Советскую "Победу" очень любили за рубежом. Послевоенный таксопарк Финляндии состоял только из этих автомобилей, а экспортный вариант в Польше носил название "Варшава". За конструкцию "Победу" очень хвалили зарубежные издания. Так французский журнал "Мотор" писал, что "Победа" - исключительно русский автомобиль, который может развивать высокую скорость на любой дороге.
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