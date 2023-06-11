В Москве, в Музее Гаража особого назначения, прошла выставка "Парад Побед"

Сделать ее решили не от легкой жизни, не хватало металлопроката. И поэтому для крыши, а если мы обратим внимание на классический ФасБэк, там много уходило метала на это. И решили сэкономить, хотя машина весит больше чем обычная машина. Но не хватало металлопроката и 6 лет, до 1953 года включительно, ее делали. Было холодно в них, конечно, хотя это первая машина с опциональной печкой. Их чаще всего отправляли в такси, причем не всегда на юга. Машин этих было выпущено 14 222 штуки. Осталось их не больше сотни.

Тим Шевцов, коллекционер (Россия)