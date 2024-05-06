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В Москве вручили орден ветерану Великой Отечественной Виктору Цымбалу
В Москве, в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, у Могилы Неизвестного Солдата был вручен орден ветерану Великой Отечественной Виктору Цымбалу. Для наших стран, для Союзного государства, очень важно сохранить правдивую историю о подвигах наших ветеранов. В первую очередь для молодого поколения. Участникам той войны, героически отстоявшим нашу свободу, больно видеть и осознавать, что не все усвоили суровые уроки истории. Противостоять возрождению фашизма - наша общая задача.
То, что сейчас происходит и те подлости, которые они делают - этого оставлять нельзя, это нужно закончить с этой бандеровщиной раз и навсегда, иначе этот огонь будет тлеть возле России все время. Этого допустить нельзя. Я очень благодарен тем, кто сейчас участвует в этой войне, защищает наши интересы.
17-летний парень освобождал нашу страну. Спасибо вам огромное! Спасибо. И ваше участие сегодня стало для нас очень знаковым, очень важным и очень нужным событием. Спасибо вам большое.
Венок от посольства нашей страны возложили сегодня к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественная церемония традиционно проходит накануне Великого праздника Победы в Великой Отечественной. Памятник находится в Александровском саду у стен Кремля. Это место - символ памяти обо всех солдатах, погибших за нашу Родину. На камне над Вечным огнем высечены слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".
Абсолютное большинство россиян и белорусов понимают необходимость защиты исторической правды, тогда когда Макрон призывает то ли войска направить, то ли инструкторов, то ли пугает. Но самое главное, какой бы ни была риторика, это риторика угрозы и несогласия с нашей справедливой борьбой. Те политики были людьми, которые пережили трагедию Второй мировой войны и глубоко понимали, через примеры своих близких, через собственные переживания, масштаб угрозы и опасности для мира. А эти политики, они выросли в том комфорте, в котором война в кривых учебниках, где написано, что победу над фашизмом одержали США. Поэтому для них реальность угроз и вызовов, конечно, принижена. Поскорее бы пришло это прозрение, и поскорее бы эта риторика сменилась на реалистичную оценку того, что происходит, в том числе и на европейском континенте.
Да, к сожалению, сегодня доблестную историю Великой Победы бесстыдно переписывают, а памятники воинам-освободителям ровняют с землей. В эти непростые времена славная дата еще сильнее сплачивает наши народы.
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