В Москве вручили орден ветерану Великой Отечественной Виктору Цымбалу

Абсолютное большинство россиян и белорусов понимают необходимость защиты исторической правды, тогда когда Макрон призывает то ли войска направить, то ли инструкторов, то ли пугает. Но самое главное, какой бы ни была риторика, это риторика угрозы и несогласия с нашей справедливой борьбой. Те политики были людьми, которые пережили трагедию Второй мировой войны и глубоко понимали, через примеры своих близких, через собственные переживания, масштаб угрозы и опасности для мира. А эти политики, они выросли в том комфорте, в котором война в кривых учебниках, где написано, что победу над фашизмом одержали США. Поэтому для них реальность угроз и вызовов, конечно, принижена. Поскорее бы пришло это прозрение, и поскорее бы эта риторика сменилась на реалистичную оценку того, что происходит, в том числе и на европейском континенте.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства