В Мостах будут судить мужчину, который истязал своего 10-летнего сына. Согласно материалам дела, отец в пьяном виде, любил "повоспитывать" своего ребенка. И как уже сказано в материалах дела, с мая 2023 года по апрель 2024-го он не менее 11 раз избил своего сына – наносил удары ремнем и руками по разным частям тела. Мальчик мог быть избит, например, за плохое поведение в школе, за порванные штаны и даже за то, что не вовремя зашел в комнату к отцу. Мужчина заключен под стражу. Папаше-воспитателю грозит до 5 лет лишения свободы.

