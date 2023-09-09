В мотопараде H.O.G. Rally Minsk приняли участие более 30 клубов

На площадке возле Дворца спорта в белорусской столице стартовал олимпийский квест. Но главное - именно здесь финишировали участники H.O.G. Rally Minsk.

Их маршрут пролегал от Кургана Славы. Тысячи мотоциклистов проехали по центральной артерии столицы, чтобы заявить: вместе мы сила. Сегодня, в Олимпийский день, байкеры (второй год подряд) объединились еще и с атлетами, придав особую неповторимую атмосферу Дню города. В центре белорусской столицы организовано более 50 локаций, представляющих различные виды спорта, а байкеры параллельно знакомят гостей праздника со своими машинами. В H.O.G. Rally Minsk в этом году приняли участие более 30 мотоклубов.

Что касается Олимпийского дня, то это не только хороший повод узнать что-то новое про тот или иной вид спорта, но и, например, выиграть беспроводные наушники (победитель олимпийского квеста получает именно их). Но не только спортом единым - гостей и жителей столицы ждет большой фудкорт и, конечно же, праздничный концерт.