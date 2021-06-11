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В Мозыре футбольный фанат задержан за участие в массовых беспорядках
За участие в прошлогодних беспорядках в Мозыре задержан футбольный фанат. На 20-летнего жителя райцентра вышли бойцы ГУБОП. В августе молодой человек с другими радикально настроенными горожанами забрасывал камнями милицейские автомобили. Фигурант был признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту совершения групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.
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