В Мозыре проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокi"

Лида, Орша, Кобрин, теперь очередь Мозыря. Один из самых живописных и старинных городов белорусского Полесья уже второй день является площадкой культурно-спортивного фестиваля "Вытокі". В сегодняшней программе экскурсия в музей региональной идентичности. Гости фестиваля смогли ознакомиться с обрядами, традиционными верованиями и народными промыслами, а также с особенностями жизни полешуков, с духовной и материальной культурой мозырского Полесья.

На большом педагогическом семинаре, который прошел в рамках фестиваля, обсуждали инновации в образовании, а также говорили о продвижении новых творческих проектов. Ведь одна из основных задач "Вытокаў" - это объединить людей разных возрастов и интересов, ознакомить белорусов с региональными брендами, рассказать о достижениях в спорте, науке и искусстве.

В субботу центральной площадкой фестиваля станет площадь Ленина и набережная реки Припять. Гости "Вытокаў" смогут не только поучаствовать в различных соревнованиях, но и заработать за это ценные подарки. Занятие по душе найдут для себя и маленькие участники праздника - на фестивале будут работать зоны семейного отдыха. Профессиональное жюри вокального конкурса назовет имена лучших исполнителей. Фестивальную эстафету у Мозыря уже в июле перехватит Бобруйск.