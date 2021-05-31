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В Мозыре сотрудники ГУБОП задержали 17-летнего местного жителя за хулиганство

В поле зрения правоохранителей юноша попал как участник праворадикального околофутбольного движения. 1 мая возле одного из торговых центров города он бил бутылку об урну. А "подвиги" снимал товарищ нарушителя. Сейчас делом занимаются следователи. Кроме того, правоохранители выясняют его роль в августовских беспорядках.


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