В Мозырском районе уже 12 лет существует центр реабилитации наркозависимых

Следующий репортаж о том, что такое запретный плод и как он может в прямом смысле погубить человека. Одни продают смерть, другие гибнут от "товара": сегодня проблема наркотиков как никогда остро стоит перед человечеством. Согласно данным ООН, около 200 миллионов человек хотя бы один раз за год употребили наркотик. Ежегодно в мире все больше производят как натурального, так и синтетического дурмана. Многомиллиардная наркоиндустрия приносит с каждым годом больше доходов. Против этого бизнеса выступают все страны, это проблема касается и Беларуси.





Сегодня незаконный оборот наркотиков - один из самых распространенных видов преступления

А 328-я статья Уголовного кодекса на слуху у многих. Про этих людей можно сказать “скованные одной цепью”: кто-то из них сидит на игле (из-за употребления дурмана), а кто-то - в тюрьме (за продажу отравы). Как складывается жизнь у продавцов и их клиентов? Какой итог? Печальная статистика говорит: после реабилитации лишь 10 процентов людей окончательно выходят из системы.

Владимир Королев

пообщался с теми, кто когда-то был с наркотиками на ты.

Смотря на этих людей, вряд ли скажешь, что этот человек еще час назад был адекватным и ничем не выделялся из толпы. А ведь в таком состоянии некоторые из них садятся за руль или работают. Для них жизнь становится существованием, которое делится на до и после употребления дозы. Для одних затяжное удовольствие заканчивается смертью, для вторых - долгим и тяжелым лечением. При этом ни в одной клинике вам не гарантируют 100 % результата.

Центр реабилитации в Мозырском районе существует 12 лет. Курс реабилитации - 15 месяцев

О его эффективности красочно говорит статистика. 85 % всех студентов (а именно так здесь называют постояльцев), ступают на путь исправления и находятся в устойчивой ремиссии. Правда, добавляют: эта статистика касается лишь тех, кто прошел полный курс реабилитации - 15 месяцев.

Руководит центром Александр Аверьянов - бывший наркоман с 12-летним стажем. Первые наркотики он попробовал еще в Советском Союзе. Мужчина уверяет: ему повезло, потому что он попал в один из первых реабилитационных центров страны. Сегодня Александр и его команда помогают тем, кто попал в оковы зависимости.

Александр Аверьянов, руководитель движения "Право на жизнь":

"Первый этап, 4-5 месяцев, - это кризис. Человек приезжает, подписывает соглашение: дисциплина, подотчетность, внешний вид, состояние комнаты и т.д. Для человека, который прожил в зависимости много времени, это холодный душ. Это и есть тот эффект, которого мы достигаем. Потому что если медленно вводить, он туда никогда не войдет. Есть люди, которые говорят: "Мне это не подходит", они оставляют центр реабилитации. А те, кто наелся этой жизни, идут в следующий этап - реабилитацию, где мы включаем основную мощь и начинаем работать с человеком как с личностью".



Самойюнойучастницепрограммы реабилитации19 лет

4 месяца назад ее сюда отправили родители, когда осознали, что девушка не может жить без наркотиков. Сейчас она в состоянии ремиссии. Первый раз дурман попробовала, как и многие ее сверстники, - в компании близких друзей.

Любовь, участник программы реабилитации:

"Я даже не заметила то, что в зависимости. Мне казалось, что я держу себя под контролем. Оказалось, нет. Мне предложили сюда родители приехать, потому что я бы сама не вышла без наркотиков".

У Любы впереди еще больше года реабилитации, а вот Влада можно считать дембелем. Ему осталось несколько месяцев. Сейчас парень мечтает завести семью.

Влад, участник программы реабилитации:

"После 11 класса я уехал в Минск учиться в университете. Там я попробовал легкие наркотики, и мне это понравилось. Впоследствии я стал употреблять тяжелые наркотики. Я не окончил университет, меня исключили. Я много времени проводил в милиции, стал воровать, обманывать, потерял друзей, отношения с родственниками. Таким образом, жизнь разлагалась".



Заработать 20 000 долларовза два месяца, а потом8, 12 и 13 лет усиленного режима

А это уже суд над теми, кто продавал смерть. В ноябре прошлого года бойцы наркоконтроля задержали в Жлобинском районе дилеров. По данным правоохранителей, фигуранты были крупными поставщиками наркотиков в Гомельскую область. Привозили товар из Минска, здесь расфасовывали на мелкие дозы и делали закладки.

Быстрые деньги позволяли участникам покупать машины, снимать жилье, ходить в дорогие клубы и рестораны. За такую работу фигурантам щедро платили. В уголовном деле фигурирует сумма в 20 000 долларов. Именно столько удалось заработать подозреваемым за два месяца работы. Как итог - лишение свободы, срок 8, 12 и 13 лет усиленного режима.

Известно, что деньги дилерам пересылал оператор интернет-магазина, его личность оперативникам установить не удалось. Чтобы скрыть такие транзакции по картам, неизвестный отправлял суммы по частям, поэтому до их задержания успел выплатить лишь половину гонорара. Остальную часть заработка серый кардинал заберет себе, а после найдет новых курьеров. А вот как вышли на подозреваемых - тайна следствия.

Не редки случаи, когда операторы, не желая и дальше платить курьерам, просто сдают их милиции. Таковы законы наркобизнеса - ничего личного.

Путь от эйфории до ломки очень прост. Вернуться обратно в жизнь без них- намногосложнее

А это уже те, к кому дошел заветный товар. Как и зачем они становятся такими, понять сложно. Наверняка каждый, кто пробует наркотик первый раз, уверен, что с ним такое не случится. Но пройдет время, доза станет сильнее, потяжелеет и сам наркотик. Организм начнет требовать все больше эйфории, за отсутствие которой наступит самое страшное - ломка.

Виталий, участник программы реабилитации:

"Употреблять наркотики хочется в начале, когда эйфория, когда не видишь последствий, когда все хорошо. Этот период очень быстро проходит. И начинается процесс, когда очень сложно все поменять. Чтобы мне жить и спать, нужны были наркотики, а без них я ничего не мог делать".