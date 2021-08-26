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В. Мургг: США и НАТО оставляют после себя только анархию и разруху

Международный имидж США подорван, а доверие мирового сообщества потеряно после позорного бегства из Афганистана. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал член Коммунистической партии Австрии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия Вернер Мургг, который посещает с визитом нашу страну. По мнению политика, вмешательство США и их союзников в дела других государств приносит только нестабильность, анархию и разруху.

Да, конечно же, это повредит имиджу США, потому что, как показывает история, примеров много: Ливия, Ирак, Югославия. Все эти страны США и НАТО превратили в пустыню, пытаясь навязать свою демократию, свой образ жизни, а потом спешно покидали. И, покидая эти страны, они оставляли после себя разруху, анархию, и их совершенно не волновала дальнейшая судьба и жизнь людей, которые остались в этих странах после войн, которые они же сами и развязали
Вернер Мургг, член Коммунистической партии Австрии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия

О первопричинах беспрецедентного антибелорусского давления со стороны коллективного Запада, об имидже США и их союзников после позорного бегства из Кабула, о новом миграционном кризисе в Европе смотрите в эксклюзивном интервью сегодня в "Панораме".


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