В. Мургг: США и НАТО оставляют после себя только анархию и разруху

Да, конечно же, это повредит имиджу США, потому что, как показывает история, примеров много: Ливия, Ирак, Югославия. Все эти страны США и НАТО превратили в пустыню, пытаясь навязать свою демократию, свой образ жизни, а потом спешно покидали. И, покидая эти страны, они оставляли после себя разруху, анархию, и их совершенно не волновала дальнейшая судьба и жизнь людей, которые остались в этих странах после войн, которые они же сами и развязали

Вернер Мургг, член Коммунистической партии Австрии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия