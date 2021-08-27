3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В. Мургг: Запад видит в белорусских производителях серьезных конкурентов
Запад видит в белорусских производителях серьезных конкурентов. Такое мнение нам высказал член Компартии Австрии - депутат Вернер Мургг. В составе делегации Общества австрийско-белорусской дружбы он посещает нашу страну.
По мнению эксперта, зачистка экономического пространства от конкурентоспособных предприятий и продукции - вот реальная цель западных санкций против Беларуси.
Беларусь осталась последней страной, которая не поддалась влиянию Запада, Евросоюза, и осталась той стороной, которая поддерживает Россию. Россия стала самостоятельным влиятельным государством, и ее хотят ослабить, как это было при временах Ельцина. Беларусь, в отличие от других постсоветских стран, смогла развить свою экономику, восстановить и заставить процветать свои предприятия. Беларусь известна во всем мире своими заводами, которые выпускают конкурентоспособную продукцию: это автобусы, это грузовые автомобили, это калийные удобрения, и это, естественно, мешает западным концернам, которые видят в Беларуси и белорусских заводах своих конкурентов. Развитая экономика Республики Беларусь невыгодна развитым странам и развитым концернам, которые не хотят иметь во всем мире еще одного конкурента своей продукции.
Президент
Все
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов