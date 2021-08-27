В. Мургг: Запад видит в белорусских производителях серьезных конкурентов

Беларусь осталась последней страной, которая не поддалась влиянию Запада, Евросоюза, и осталась той стороной, которая поддерживает Россию. Россия стала самостоятельным влиятельным государством, и ее хотят ослабить, как это было при временах Ельцина. Беларусь, в отличие от других постсоветских стран, смогла развить свою экономику, восстановить и заставить процветать свои предприятия. Беларусь известна во всем мире своими заводами, которые выпускают конкурентоспособную продукцию: это автобусы, это грузовые автомобили, это калийные удобрения, и это, естественно, мешает западным концернам, которые видят в Беларуси и белорусских заводах своих конкурентов. Развитая экономика Республики Беларусь невыгодна развитым странам и развитым концернам, которые не хотят иметь во всем мире еще одного конкурента своей продукции.

Вернер Мургг, член Коммунистической партии Австрии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия