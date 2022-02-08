В Музее белорусского народного искусства в Раубичах представлена выставка авторских изделий из войлока

Традиции шаповальства на современный лад! Музей белорусского народного искусства в Раубичах представляет выставку авторских изделий из войлока от двух гродненских мастериц - Елены Панас и Елены Рожанкевич. "Войлочная рапсодия" - экспозиция под таким названием приглашает в мир моды - одежды, обуви и аксессуаров из войлока в технике сухого, мокрого и смешанного валяния. Изюминка проекта - картины из шерсти - так называемая войлочная акварель.