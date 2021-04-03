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В Музее белорусского народного искусства в Раубичах проводят уникальный мастер-класс
Накануне католической Пасхи сотрудники Музея белорусского народного искусства в Раубичах проводят уникальный мастер-класс. Изготовление писанки - не просто роспись традиционного символа праздника - пасхального яйца, а создание оберега, который можно хранить весь год, а то и несколько десятилетий! Писанка - это сырое яйцо, на которое наносится узор горячим воском. Работа многоэтапная, предусматривает двойное, а то и тройное окрашивание яйца в традиционные цвета белорусской Пасхи - красный, желтый и коричневый.
Традиции писанки несколько тысячелетий. Она зародилась еще в дохристианские времена
Обычай предков бережно хранят современные мастера. К Пасхе готовили много писанок. На праздник их освящали в костеле. Принося домой, одну из писанок размещали в красном углу рядом с иконами и распятием. Считалось, что писанка оберегает дом и дает здоровье и долголетие домочадцам.
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