В Музее белорусского народного искусства в Раубичах проводят уникальный мастер-класс

Накануне католической Пасхи сотрудники Музея белорусского народного искусства в Раубичах проводят уникальный мастер-класс. Изготовление писанки - не просто роспись традиционного символа праздника - пасхального яйца, а создание оберега, который можно хранить весь год, а то и несколько десятилетий! Писанка - это сырое яйцо, на которое наносится узор горячим воском. Работа многоэтапная, предусматривает двойное, а то и тройное окрашивание яйца в традиционные цвета белорусской Пасхи - красный, желтый и коричневый.



