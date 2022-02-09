В Музее белорусской народной культуры в Раубичах открылась выставка "Войлочная рапсодия"

В Музее белорусской народной культуры в Раубичах открылась выставка, которая расширяет наше воображение о стародавнем белорусском промысле - шаповальстве. "Войлочная рапсодия" - название проекта двух современных белорусских мастериц из Гродно. В столицу они привезли более сотни экспонатов, созданных из войлока и шерсти. Сарафаны и пальто, сумочки и бусы, ботинки и пейзажи, написанные необычными красками. Наталья Бордиловская увидела всю эту красоту (видео).