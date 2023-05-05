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В музее имени Масленникова в Могилеве презентовали проект "Имена, ставшие легендой..."
Героям Великой Отечественной посвящается - в музее имени Масленникова в Могилеве презентовали проект "Имена, ставшие легендой". Это продолжение книги, изданной информагентством "Могилевские ведомости" и управлением КГБ. Посвященной боевому пути знаменитого спецотряда НКВД "Славный" в том числе на территории Кличевского района. Бойцы устраивали диверсии, добывали ценные разведданные. В течение 30 месяцев бригада наводила ужас на фашистов.
Та работа, которая была проделана, натолкнула нас на мысль о том, что мы можем остановиться еще конкретно на тех героях, которые входили в состав этого отряда и своими подвигами приближали Победу. Мы выезжали, встречались с родными и близкими наших героев. Очень большой пласт работы был проделан. Но мы будем еще продолжать работу.
Цель этого проекта - это увековечивание памяти наших героев. Героев чекистов, бойцов из "Славного" отряда, которые нам дали возможность сегодня жить под мирным небом. Было открыто очень много секретных документов, которые можно публиковать. Видим не художественный какой-то вымысел автора или группы авторов, а это действительно документальные материалы.
На протяжении полугода "Могилевские ведомости" будут публиковать новые истории, воспоминания родных и сослуживцев героев.