В музее имени Масленникова в Могилеве презентовали проект "Имена, ставшие легендой..."

Та работа, которая была проделана, натолкнула нас на мысль о том, что мы можем остановиться еще конкретно на тех героях, которые входили в состав этого отряда и своими подвигами приближали Победу. Мы выезжали, встречались с родными и близкими наших героев. Очень большой пласт работы был проделан. Но мы будем еще продолжать работу.

Ирина Петрусевич, главный редактор информагентства "Могилевские ведомости"