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В музее истории Белорусского государственного медицинского университета увековечена память о выпуске 1941 года
В эти майские дни продолжаем вспоминать подвиги героев, сражавшихся за нашу свободу и независимость.
На передовой оказались и медики. Рискуя собственной жизнью, спасали раненых солдат. Военнообязанные врачи, студенты выпускных курсов Минского и Витебского мединститутов и училищ были призваны в армию, многие из них добровольно вступали в ряды народного ополчения. В музее истории Белорусского государственного медицинского университета увековечена память о выпуске 1941 года.
О подвигах наших медиков в годы Великой Отечественной. В экспозиции музея истории Белорусского государственного медуниверситета - около 2 тысяч экспонатов. Редкие документы, фотографии, медицинские инструменты, награды и личные вещи известных врачей.
Историю о своих корнях с гордостью рассказывает и студента медвуза Яна Труханович. С первых дней войны ее прабабушка Анастасия Федоровна Кирейчук помогала раненым партизанам. От простой перевязки до извлечения пули из раны и наложения швов. К сожалению, в 43-м ее не стало. Не сохранились и фотографии. Но память о тех героических для женщины подвигах бережно хранил ее сын - дедушка Яны. А уже сегодня она - будущий медик, (кстати, в прабабушку) - передает эту историю другим поколениям.
Если на начало войны было всего 6 врачей и 12 медсестер и санитарок ,то в 44-м за жизнь и здоровье людей уже сражались 570 врачей и около двух тысяч медицинских работников среднего звена. Они создавали госпитали и медпункты в партизанских зонах, помогали эвакуировать больных и тяжелораненых.
В военные годы хоть и был острый недостаток лекарств и медоборудования, врачи старались искать замену из подручных средств. Парашюты, например, на которых сбрасывали в лагерь оружие, были настоящей находкой для медиков. Материал применяли для перевязки. Нитками от парашютных строп зашивали раны. Из подушек-амортизаторов доставали вату, а из целого парашюта делали палатки для медицинской службы.
Медицинские работники боролись со смертью любыми способами, пытаясь вернуть в строй каждого бойца. Без военных врачей, медицинских сестер и санитарок этот подвиг был бы просто невозможен. Впрочем, тогда в 45-м, для мира наши ветераны сделали все необходимое, а сегодня наша задача - не только помнить, но еще вынести уроки из той трагедии.
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