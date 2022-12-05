В Музее истории Могилева открылась выставка архивных документов и видеодоказательств геноцида белорусского народа

Работали в Дрибинском, Могилевском, Славгородском, Быховском районах. Находятся места, подтверждаются. Найдено порядка 10 новых мест. Считается, что в войну погиб каждый третий белорус. Я не исключаю, что эта цифра может измениться.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру"