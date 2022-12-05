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В Музее истории Могилева открылась выставка архивных документов и видеодоказательств геноцида белорусского народа

В Музее истории Могилева открылась выставка, посвященная жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны "Боль без срока давности". Представлены архивные документы, фото- и видеодоказательств - кинохроника об ужасах тех лет. Сохранить память о зверствах нацистов и открыть новые ранее неизвестные факты - главная идея.

Дзякуючы архіўным матэрыялам, якія нам перадалі пракуратура Магілёва і ўпраўленне КДБ па Магілёўскай вобласці, рассакрэчаны матэрыялы, прысвечаныя тым падзеям. Гэты і допыты, і архіўныя звесткі, акты камісій пасляваенных.
Сергей Беспанский, директор Музея истории Могилева
Работали в Дрибинском, Могилевском, Славгородском, Быховском районах. Находятся места, подтверждаются. Найдено порядка 10 новых мест. Считается, что в войну погиб каждый третий белорус. Я не исключаю, что эта цифра может измениться.
Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру"

Продолжаются поисковые работы на местах расстрелов мирных жителей с участием историков и военных. Поэтому экспозиции будут пополняться.

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