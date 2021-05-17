В Музее истории театральной и музыкальной культуры открылась выставка "Сценография Юрия Соломонова"

Театральные афиши, костюмы, макеты и эскизы художника-постановщика Юрия Соломонова представлены на выставке в Музее истории театральной и музыкальной культуры. В творческом багаже - более 60 спектаклей в Беларуси и России. Последние 8 лет Соломонов - главный художник Театра белорусской драматургии, является дипломантом международных театральных фестивалей.