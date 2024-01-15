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В Музее истории Великой Отечественной приняли присягу 70 работников МЧС Беларуси
В Музее истории Великой Отечественной нести службу на благо Отечества и во имя защиты белорусского народа торжественно поклялись 70 работников МЧС из числа Минского гарнизона. Это спасатели из Минского городского управления МЧС, Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР", авиации МЧС, Научно-исследовательского института и Университета гражданской защиты. Для ведомства уже стало традицией церемонию принятия присяги проводить в музее в канун профессионального праздника.
После церемонии представители и ветераны МЧС, руководства города возложили цветы к стеле "Минск - город-герой".
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