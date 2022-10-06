В Музее истории Великой Отечественной войны чествовали матерей, чьи сыновья погибли в Афганистане

В Музее истории Великой Отечественной войны 6 октября прошла встреча учащейся молодежи с матерями и вдовами военнослужащих, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, передает корреспондент агентства "Минск-Новости".

Организаторами выступили Фонд социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах "Долг" и Совет республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане "Память и долг". В мероприятии приняли участие курсанты Минского суворовского военного училища, школьники, студенты Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Минского государственного лингвистического университета, учащиеся юридического колледжа БГУ, представители Минского горкома БРСМ.



Сын Галины Ильченко Александр готовил себя к службе в армии заранее: занимался спортом, учился наматывать портянки, много времени проводил на стадионе. Служил в Афганистане под Кандагаром, в мотострелковой бригаде. Возвращаясь с боевого задания, подорвался на мине. Врачи восемь месяцев боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.



Муж Татьяны Мельниковой, Михаил Михайлович, военный летчик, командовал экипажем Ан-26. Его самолет разбился в октябре 1987 г. Все члены экипажа, шесть человек, погибли. Без отцов остались 11 детей. Общее горе сплотило вдов летчиков, они вырастили достойных детей, сейчас воспитывают внуков. Их деды гордились бы своими потомками.



"История, к сожалению, часто оставляет такие печальные, трагические следы. Но мы продолжаем помнить и чтить своих героев. Наша встреча проходит накануне Дня матери. От имени Мингорисполкома, Минской городской организации Белорусского союза женщин и от себя лично хочется поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать крепкого здоровья, сил, терпения и мирного неба над нашей родной страной. Чтобы войны никогда больше не повторялись", - обратилась к женщинам начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

