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В Музее Великой Отечественной войны наградили лучших сотрудников уголовного розыска
Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений в Минской области - свыше 95 процентов. Это один из самых высоких показателей в стране. Пример успешной оперативной работы - освобождение заложницы в Заславле. Нераскрытых дел - единицы, там, где невозможно собрать доказательства.
Сегодня лучшим сотрудникам уголовного розыска вручены награды в Зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны. А 5 октября уголовный розыск отметит столетний юбилей.