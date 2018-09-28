В Музее Великой Отечественной войны наградили лучших сотрудников уголовного розыска

Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений в Минской области - свыше 95 процентов. Это один из самых высоких показателей в стране. Пример успешной оперативной работы - освобождение заложницы в Заславле. Нераскрытых дел - единицы, там, где невозможно собрать доказательства.