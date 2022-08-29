ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Музее хлеба организуют экскурсии с секретами традиционного белорусского хлебопечения

Пока же мы ждем каравай - два миллиона тонн - время вкусных хлебных рецептов! Стародавние народные традиции, секреты и законы хлебопечения передаются из поколения в поколение. И каждый регион может похвастаться своим, неповторимым. За способом приготовления знаменитого домашнего мядельского хлеба отправилась Наталья Бордиловская (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все