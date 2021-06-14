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В музее ложки в Березино представлены эксклюзивные экспонаты
Уже скоро Книга рекордов Гиннесса пополнится новым экспонатом. Попасть во всемирный реестр претендует самая большая белорусская ложка под названием "Цмок". Длина ее 24 метра, а выполнена она из векового дуба и хранится в Березинском центре ремесел. Кроме ложки-гиганта в заведении создали отдельную комнату-музей, посвященную самому популярному столовому прибору. Главная отличительность каждого экспоната - здесь ложка обязательно должна быть деревянной.
Среди эксклюзивных экспонатов музея также трехмиллиметровая ложечка в футляре. Набор из тридцати трех ложек, произведенных из всех пород деревьев, растущих в Березинском крае, и свадебные ложки в форме сердечек. Новые поступления в музей планируются по итогам конкурса-фестиваля ложечников, который состоится в сентябре этого года.
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