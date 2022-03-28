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В музее мопедов в Витебске представлено три десятка моделей

В Витебске работает единственный в Беларуси музей мопедов. Там более 30 моделей. Всего же в коллекции автора - витебчанина Владимира Гордеева - полсотни единиц. Это агрегаты, выпущенные в СССР и за его пределами. К технике добавлялись документы, фотографии, шлемы, моторы. Все это также представлено в коллекции.

Одних только инструкций, руководств по эксплуатации мопедов у меня более 300 экземпляров. Также собрана большая коллекция старых фотографий, настоящих. Люди фотографировали сами себя на своих мопедах. Много сувениров - значки, календари - все, что связано с этим.
Владимир Гордеев, автор коллекции

Музей мопедов открыт для посещения каждый день, кроме понедельника. Автор коллекции проводит экскурсии сам. В планах - провести фестиваль мопедов.

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