В музее мопедов в Витебске представлено три десятка моделей

Одних только инструкций, руководств по эксплуатации мопедов у меня более 300 экземпляров. Также собрана большая коллекция старых фотографий, настоящих. Люди фотографировали сами себя на своих мопедах. Много сувениров - значки, календари - все, что связано с этим.

Владимир Гордеев, автор коллекции