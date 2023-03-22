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В Музее памяти в Хатыни находится настоящая икона
История с иконой очень интересная и персональная, рассказывает художник, член Белорусского союза художников Владимир Зленко. Это настоящая икона Хатынская, предположительно XVIII века, отождествляет собой такой оберег этого места. По задумке мы решили в музейное пространство поместить, а киот сделать в виде рассыпанных осколков. Эксклюзивные кадры, как собирались экспонаты для Музея памяти в Хатыни, как воплотилась идея от эскиза до декораций, - в специальном репортаже АТН Когда рвется сердце...".
Очень сложный проект, очень ответственный, говорит Владимир Зленко. Донести до каждого, что это за трагедия. Ощущение переживания вот этого самого главного, что нас объединяет всех - жажда жизни. И это чувство мы должны так поднять, чтобы дошло до каждого.
Максимальная точность деталей. Даже ниши в полу - это уникальные фрагменты искусства с исторической достоверностью, будь то предмет гардероба, игрушка, украшение или фонарик. Все настоящее 30-40-х годов.
Каждый зал - новая атмосфера, говорит скульптор Валерий Малахов. Где-то суета, холод, сожженные деревни, зола, пустота. Проект в Хатыни в музее - это возрождение памяти и всех этих переживаний. Историческая правда - это очень важно. И участие в таком проекте для меня очень значимо.
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Хатынь преобразилась. С площадки у церкви, в которой уже слышна молитва, открывается вид на весь мемориальный комплекс, прошедший реконструкцию. Смотришь на монументы, а представляешь, как хатынцы из разных уголков деревни собирались на воскресную службу. В воздухе, наверняка, пахло свежевыпеченным хлебом, над Хатынью разлетался детский беззаботный смех.
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